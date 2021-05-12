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KAMUSEN, kamudaki yaz mesaisi uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), kamuda yaz saatine geçişle ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:15
KAMUSEN, kamudaki yaz mesaisi uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), kamuda yaz saatine geçişle ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

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KAMUSEN Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu çalışanlarının çalışma saatleri yasalarla belirlenmiştir, hiç kimsenin keyfine göre düzenlenemez. Çalışma saatleriyle ilgili eleştiride bulunan örgütler, gerçek yaşama ne kadar yabancı olduklarını göstermiştir. Hükümetin sermayeden yana partizanca uygulamalarını göz ardı ederek kamuyu ‘kaynak tüketen’ olarak nitelemek tam bir aymazlık örneğidir” dedi.

Kamudaki verimsizliğin en büyük nedeninin liyakata dayanmayan ‘işe göre adam değil, adama göre iş’ mantığıyla yapılan partizanca istihdamlar ve atamaların olduğunu savunan Atan, ”Etkinliği ve verimliliği çalışma saatlerine bağlamak gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli bir yaklaşımdır” şeklinde devam etti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 17:14
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