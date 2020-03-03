banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
320.296
DOLAR
6.0784
STERLİN
7.7893
EURO
6.7902
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Kamusen: “İşe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde popülist davranıldı“

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

Kamusen: “İşe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde popülist davranıldı“

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

03 Mart 2020 Salı 13:47
Kamusen: “İşe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde popülist davranıldı“
banner337

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, CAS çalışanlarının devlete işe alınmalarının memnuniyet verici olduğu, ancak işe alınan 80 kişiye yakın CAS çalışanının dairelere görevlendirilmelerinde Ulusal Birlik Partisi’nin “popülizm içinde” hareket ettiği iddia edildi.

banner317
CAS çalışanlarının “ihtiyaç olan dairelere değil, personel ihtiyacı olmayan yada çok acil olmayan dairelere” verildiği savunuldu.

“Örneğin, Posta Dairesi ve bunun gibi birçok dairede istihdama en çok ihtiyaç varken ilgili dairelere  hiçbir personel verilmeyişi manidardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Kişiye göre iş değil, işe göre istihdam” yapılmasını istedikleri kaydedildi.

banner340
Son Güncelleme: 03.03.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
KamusenEski CAS çalışanlarının Görevlendirilmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
LAÜ’de Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Başbakan Tatar: “kıbrıs’ta İki Devletli Bir Çözüme Ulaşılmalı”
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Dalkıran tutuksuz yargılanacak
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
Ktto, Bazı Sınır Kapılarının Kapatılmasını Ve Yeni Uygulamaları Eleştirdi
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Özersay: “Rum yönetimi ekonomik anlamda nefesimizi kesmeye çalışmaktadır”
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Başbakan Tatar Kayseri’de temaslarda bulunuyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti
Ydp Başkanı Arıklı Yeşilköy’ü Ziyaret Etti
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim