KAMUSEN: ILO 190 Sözleşmesi’nin Meclis’te yasallaşmasını istiyoruz

KAMUSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında günün tarihçesine değinerek bu günün kadınların mücadele ve dayanışmasının kutlandığı gün olduğunu belirtti.

Kadınların gününü kutlayan Özdemirağ, pandemi döneminin kadın-erkek eşitsizliklerini daha çok arttığını, sağlık hizmetleri ve sosyal korumaya erişim dahil olmak üzere sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerdeki ayrımcılığı ve şiddeti ortaya çıkardığını ifade etti.

Hükümetlerin pandemiyle mücadele planlarına, kadın ve kız çocuklara karşı şiddetin önlemesine yönelik ek kaynaklar tahsis edilmesi gerektiğini belirten KAMUSEN yetkilisi Ayşe Özdemirağ, şöyle devam etti:

“İşletmelere verilen desteğin, kadınların sahip olduğu mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadınların yoğun olduğu, ağır darbe alan sektörlere ve mesleklere yönelik olması gerekmektedir.

Günümüzde değişen çalışma ve zor yaşam koşulları olduğu aşikardır. Hükümetimizin bu zorluklarla başa çıkmak için, COVİD-19 ile ilgili toplumsal cinsiyet sorunlarını ele almak, istatistik ve verileri toplamak, bunlarla uyumlu stratejiler geliştirmesi, tasarlaması ve uygulamaya koyması gerekmektedir.”

Özdemirağ, ileriki dönemlerde Covid-19’un etkilerinin azalması veya bitmesi ile birlikte işe alımlarda haksızlıkların, iş yerlerinde rekabetin de artacağını ve bunlarla birlikte mobbingin ve şiddetin de artacağını öngördüklerini de belirterek “Pandemiyle mücadele kapsamında alınacak önlemler arasına bu durumların da göz önünde bulundurularak tedbirlerin alınması gerektiğini hükümetimize hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin “ILO 190” Sayılı Sözleşmesi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde en erken zamanda kabul edilip yasallaşmasını beklediklerini vurgulayan Özdemirağ, şiddet ve tacize karşı sıfır toleransın teşvik edilmesi talebini de ifade etti.