banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
258.305
DOLAR
5.5593
STERLİN
6.7454
EURO
6.1748
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Güneşköy'de kavga
GÜNEŞKÖY'DE KAVGA
Tarıq'ın ölüm sebebi belli oldu
TARIQ'A OTOPSİ YAPILDI
Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Kamusen Başkanı Atan’dan Maliye Bakanı’na tepki

 Metin Atan: “Sendikalar bu ülkede denge unsurudur”

Kamusen Başkanı Atan’dan Maliye Bakanı’na tepki

 Metin Atan: “Sendikalar bu ülkede denge unsurudur”

02 Ağustos 2019 Cuma 11:54
Kamusen Başkanı Atan’dan Maliye Bakanı’na tepki

SENDİKALAR BU ÜLKEDE DENGE UNSURUDUR”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “Sendikalar bireysel çıkarlar uğruna hak arıyorlar, bu KKTC’nin sonudur” şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek, “Sendikalar bu ülkede denge unsurudur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Atan "Sayın Maliye Bakanı’nın ‘Sendikalar bireysel çıkarlar uğruna hak arıyorlar, bu KKTC’nin sonudur’ şeklindeki açıklaması bizi derinden üzmüştür. Sendikalar bu ülkede denge unsurudur. Belki bireysel çıkar uğruna çalışan sendikalar vardır fakat Maliye Bakanı açıklama yaparken bu sendikalara vurgu yaparak konuşsun. Genelleme yaparak konuştuğu zaman bizim cevap vermemiz gerekiyor yoksa üyelerimiz bizi sorguluyor" ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’nun muhalefetteyken sendikalarla sürekli görüş alışverişi içerisinde olacaklarını dile getirdiğini söyleyen Atan, iktidara geldiğinde ise “sendikalar ülkeyi batırır” görüşünü belirttiğini savundu.

Atan, şöyle devam etti:

"Örneğin tplu iş sözleşmesini Meclis'e götürürseniz bunun arkası da gelir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Mali İşbirliği Protokolü'nün içindeki bazı maddeler yanlıştır. Yüzde 2'lik kesinti ile ilgili de Maliye Bakanı sendikaların da bunu kabul ettiğini söylüyor. Kabul etmiş olabiliriz fakat ortada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. ‘Bunu ödemek zorundasınız’ dedi mahkeme. Üstüne çıkıp açıklama yaptılar ve ‘duruşumuz aynıdır, bunu yasalaştırıp uygulayacağız’ dediler. Peki bunu yaptığınızda etik olacak mı? Halkın size olan güvenini sarsmayacak mısınız? Eğer mahkeme tersi bir karar vermiş olsaydı yine yasalaştırma yapacak mıydınız?"

banner317
“VERGİSİNİ ÖDEMEYENLERİ MAHKEMEYE VERİN”

Mali durumun iyi olmadığının söylendiğini belirten Atan, vergi toplama, müşavirleri göreve çağırma, vergisini ödemeyenleri mahkemeye verme, partilere verilen ödeneklerin ve milletvekili maaşlarının düşürülmesi gibi adımlar atılması önerisinde bulundu.

 “O zaman biz de diyelim ki toplumsal seferberlik başladı, her kesime reçete uygulanıyor. Fakat hep çalışandan bir şeyler kesmeye çalışırsanız karşınızda bizi bulursunuz" ifadesini kullanan atan, şöyle devam etti:

"Hükümet herşeye hazırlıklı olsun. Anlaşılan bizim sunduğumuz hiç bir öneri dikkate alınmıyor. Dışarıdan 120 kişi maaş alıyor bunda sorun yok fakat mali durumu düzeltmek için çalışandan kesinti yapıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin kararını çiğneyemezsiniz. Eğer bunu yaparsanız bu ülkede demokrasi olmadığını açık bir şekilde herkese göstermiş olursunuz. Doğru olan ne ise biz onun yapılmasını istiyorsunuz. Mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kendinize düşman ediniyorsunuz. Buna seyirci kalacağımızı sakın düşünmeyin.”

Atan, sendika olarak her türlü tepkiyi koyacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 02.08.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
Metin AtanMetin Atan Olgun Amcaoğlu Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu
Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu
Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti
Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı İşkencenin Önüne Geçilmesi İçin Taleplerde Bulundu
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı İşkencenin Önüne Geçilmesi İçin Taleplerde Bulundu
“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi
“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi
Başbakan Tatar Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'ı Kabul Etti
Başbakan Tatar Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'ı Kabul Etti
Yeşilköy’de asfaltlama nedeniyle anayol  trafiğe kapatıldı
Yeşilköy’de asfaltlama nedeniyle anayol  trafiğe kapatıldı
Mehmet Akar hayatını kaybetti
Mehmet Akar hayatını kaybetti
Asgari Ücrete Yüzde 8 Artış...
Asgari Ücrete Yüzde 8 Artış...
Yüksek Değerlendirme Kurulu Akıncı Başkanlığında Toplandı
Yüksek Değerlendirme Kurulu Akıncı Başkanlığında Toplandı
Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı
Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim