Kamusen Başkanı Atan Babalar Günü Mesajı yayımladı

Kamusen Başkanı Metin Ataman’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya kadar, kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlerin yanındaki en büyük destekçilerimizdir, babalarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Ailenin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden sevgili babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.”

