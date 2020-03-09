Kamusal alanda sanat çalıştayı

EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, atölye çalışmaları 16-21 Mart tarihleri arasında atölye projeleri konusunda deneyimli sanatçı Neriman Polat eşliğinde Lefkoşa’da EMAA Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bir hafta sürecek çalıştay, sanat, aktivizm, sosyoloji, psikoloji, mimarlık gibi farklı disiplinlerden gelen ilgili kişileri yaratıcılıkta farklı yönelimlere yer açarak hem bireysel çalışma yapmayı hem de kolektif çalışmaya katılmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

Çalıştayın ikincisinin ise sonbaharda İngilizce dilde düzenleneceği kaydedildi.



Projede yer almak isteyenlerin 13 Mart Cuma gününe kadar, E-mail: emaa.art.for.all@gmail.com veya 0533 866 29 59 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri duyuruldu.