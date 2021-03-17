Kamulaştırma sorunu çözülen Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ihale aşamasına geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun tamamlanmasının önünde engel teşkil eden kamulaştırma sorunlarının çözüldüğünü ve yakında ihaleye çıkılarak yolun kalan 7 km'lik bölümünün de tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Canaltay, bugün Lefke bölgesine giderek yol projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun yarım kaldığı noktada incelemelerde bulunan Canaltay, burada mal sahibi ile görüşerek ara emirlerinin kaldırılması konusunda anlaşma sağladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yol güzergahı üzerinde bulunan mandıra ile yaklaşık 60 zeytin ağacı başka bir yere aktarılacak ve yolun tamamlanmasının önündeki son engeller de kalkmış olacak.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Güzelyurt girişi ile Doğancı arasındaki bölümü, 2018’de tamamlanarak trafiğe açılmıştı. 17 km’lik yolun Doğancı ile Lefke arasındaki kısmı ise ara emirleri nedeniyle tamamlanamamıştı.

“ÖNCELİĞİMİZ KARAYOLLARI ALTYAPILARI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun incelemeleri ardından Lefkelilerle bir araya gelerek altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.



Canaltay burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin her bölgesinin çok değerli olduğunu, bu nedenle şartlar ne olursa olsun görevde olduğu sürece hizmetin her bölgeye eşit şekilde gideceğini ifade etti.Canaltay, önceliği karayolları altyapısının geliştirilmesine verdiklerini, bu doğrultuda ilk hedeflerinin Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Yolu ve Dipkarpaz-Manastır yolu ile birlikte kırsal kesim yollarının yenilenmesi olduğunu belirterek, Lefke bölgesinde de yenilenecek olan köy yollarının mevcut olduğunu söyledi.Lefke halkından yaşadıkları bölgenin değerini bilmelerini, hem doğal hem kutsal değerinin pazarlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmalarını isteyen Canaltay, “Lefke, pandemi sonrası Karpaz ile birlikte turizmde en büyük gelişmeyi gösterecek bölgedir. Bizim de yapabilecek bir şeyimiz varsa lütfen belediye başkanı ve kaymakamımız aracılığıyla bize iletin. Burada bölgedeki sivil toplum örgütlerine de büyük görev düşüyor” diyerek Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya, incelemeler sırasında kendisine eşlik ettikleri için teşekkür etti.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Lefke bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Gemikonağındaki taksicilerle de bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları dinledi.Akçaya da giden Bakan Canaltay, yapım aşamasındaki Rauf Raif Denktaş Parkı’nı ve buraya bağlanan yolları yerinde inceledi.