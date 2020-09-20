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Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor…

PERŞEMBE HARİÇ HAFTA İÇİ GÜNLERDE 08.00 -12.30 VE 13.00-16.15 SAATLERİ ARASINDA, PERŞEMBELERİ İSE 08.00-12.30 VE 13.00-17.30 SAATLERİ ARASINDA MESAİ YAPILACAK

20 Eylül 2020 Pazar 10:27
Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor…
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PERŞEMBE HARİÇ HAFTA İÇİ GÜNLERDE 08.00 -12.30 VE 13.00-16.15 SAATLERİ ARASINDA, PERŞEMBELERİ İSE 08.00-12.30 VE 13.00-17.30 SAATLERİ ARASINDA MESAİ YAPILACAK

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Kamuda kış mesaisi yarın başlıyor.

9 Mayıs’a kadar sürecek kış mesaisi boyunca, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

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Bakanlar Kurulu’nun Kamu Görevlileri Yasası'nın ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kış mesai saatleriyle ilgili kararına göre, Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,  Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliği'nde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 -12.00 ve 12.30-16.15; perşembe günleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Düzensiz mesai çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,  Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30 -12.00 ve 12.30-15.45, perşembe günleri ise 07.30-12.00 ve 12.30-17.00 arasında mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki ve bu kapsam dışında kalan kamu görevlileri, haftanın beş günü 08.00-16.00 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenleniyor.

(HA)

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