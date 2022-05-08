Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak

Sürekli ve elzem hizmet veren kurumların dışında kalan kurumlarda çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 ile 14.30, perşembe günleri 08.00 - 12.30 öğleden sonra 13.00 - 17.30 şeklinde olacak. Yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar devam edecek.
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şöyle:
“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 - 14.30; Perşembe 08.00 - 12.00 öğleden sonra 12.30 - 17.30.
Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel, söz konusu çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri Pazartesi - Cuma 07.45 - 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.”