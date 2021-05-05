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Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs’ta başlıyor

Yaz mesaisi 19 Eylül'de sona erecek..

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:15
Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs’ta başlıyor
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Resmi Gazete’de yayımlanan “kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre, yaz mesaisi 19 Eylül’e kadar sürecek.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00-14.30; Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve yarım saatlik aranın ardından 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00-14.30; Perşembeleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında hizmet verilecek.

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Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde mesai saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 07.30-14.00 ve Perşembe günleri ise 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 olarak düzenlendi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları hafta içi 5 günün tümünde 07.45 - 14.45 arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil olacak

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Son Güncelleme: 05.05.2021 12:43
Anahtar Kelimeler:
Yaz Mesaisi
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