Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor

Kamuda yaz mesaisi dönemi saatleri geçerli olacak. Buna göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında hizmet verilecek.

Bu süreçte risk grubundaki çalışanlara göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirleri yetkili olacak.

Bire bir eğitimi kapsayan özel eğitim dersleri de yarın başlayacak, ancak kreşler 1 Haziran itibarıyla açılacak.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs’ta aldığı kararlar çerçevesinde 20 Mayıs itibarıyla berber ve kuaförler salonlarının yanı sıra güzellik salonları da hizmete girecek.



20 Mayıs’tan itibaren ayrıca restoran, kafe ve büfeler de açılacak.Şu anda 22.00’de başlayan gece sokağa çıkma yasağı ise 20 Mayıs’tan itibaren gece yarısı 00.00’da başlayacak ve sabah 06.00’da sona erecek.