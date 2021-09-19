banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kış mesaisi yarın başlıyor
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
Aşılılara testsiz geçiş imkanı
banner376

Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor

Haftanın dört günü 08.00 - 12.30 ve 13.00 -16.15; Perşembe ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak

19 Eylül 2021 Pazar 12:30
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor

Kamu iş yerlerinde kış mesaisi yarın başlıyor.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar uyarınca, 8 Mayıs’a kadar sürecek kış mesaisinde, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 - 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; - Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, - Girne Gümrük Şube Amirliği'nde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 -12.00 ve 12.30 -16.15 arasında, Perşembe günleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında çalışılacak.
Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde mesai saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 07.30 -12.00 ve 12.30 - 15.45; Perşembe günlerinde de 07.30 -12.00 ve 12.30 -17.00 saatleri arasında olacak.

banner341
Ayrıca daire müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak kaydıyla ve haftada 2 gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki ve yasa kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ise haftanın tüm günleri 08.00 - 16.00 arasında mesai yapacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2021 13:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayten Deniz yarın defnedilecek
Ayten Deniz yarın defnedilecek
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor
Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"
Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"
Ataoğlu: “KKTC güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir”
Ataoğlu: “KKTC güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir”
Oğuz: "Ekonominin kalkınması için yerli üretim çok önemli"
Oğuz: "Ekonominin kalkınması için yerli üretim çok önemli"
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
YKP’nin 14. kurultayı yapıldı
YKP’nin 14. kurultayı yapıldı
Ayten Deniz yaşamını yitirdi
Ayten Deniz yaşamını yitirdi
Bugün 19 Eylül Gaziler günü
Bugün 19 Eylül Gaziler günü
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim