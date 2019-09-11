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Kamuda kış mesaisi başlıyor

Kamuda kış mesaisi başlıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:51
Kamuda kış mesaisi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında uygulanacak kış mesai saatleri 16 Eylül Pazartesi başlıyor. 

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek kış mesaisinde kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai yapılacak. Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00- 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Bakanlar Kurulu’nun 2 Eylül 2019 tarih ve E.T.(K-1)385-2019 sayılı kararı gereğince uygulanacak söz konusu mesai saatlerine göre, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda uygulanacak. 

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile Girne Gümrük Şube Amirliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 - 12.00/ 12.30 - 16.15, Perşembe günü 08.00 - 12.00/12.30 - 17.30 mesaisi uygulanacak.

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Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı, Şht. Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri mesai saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 - 12.00/12.30 - 15.45; Perşembe: 07.30 -12.00/12.30 -17.00 şeklinde olacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerinin kış mesai saatleri ise Pazartesi-Cuma 08.00-16.00 olarak düzenlendi. 

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Son Güncelleme: 11.09.2019 20:19
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