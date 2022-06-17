banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Meryem hanım istifa etmeli, hem...
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin...
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
banner405

Kamuda görevden alma ve atamalar yapıldı...

17 Haziran 2022 Cuma 10:00
Kamuda görevden alma ve atamalar yapıldı...

Görev değişiklikleri bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Kamuda görevden alma ve atamalar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan da görevden alınarak yerine Mehmet Çavuşoğlu getirildi.

banner341
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Halide Elçin Kurtarıcıoğulları'nın yerine de Bekir Elsiz atandı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde ise Müdür Mustafa Başarı görevden alınarak yerine Devlet Basımevi Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.

 Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre atandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü de Vicdan Celaloğlu oldu.

 Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal atandı.

banner360
Son Güncelleme: 17.06.2022 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliğinde GAÜ temsil edildi
KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliğinde GAÜ temsil edildi
LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak
LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak
İskele’de ev yangını
İskele’de ev yangını
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Döviz kurları
Döviz kurları
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı
“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim