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Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

“CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN ENGELLİLERİ KORUMA, REHABİLİTE VE İSTİHDAM (DEĞİŞİKLİK) YASASI ONAYLANARAK GENEL KURULA SEVK EDİLDİ

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:39
Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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“CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN ENGELLİLERİ KORUMA, REHABİLİTE VE İSTİHDAM (DEĞİŞİKLİK) YASASI ONAYLANARAK GENEL KURULA SEVK EDİLDİ

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. 

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.  

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık’tan Ayfer Şefik, Personal Dairesi’nden Ümral Tözün ve Hasret Kolcu, Çalışma Dairesi’nden Şencan Şah İpcioğlu ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan İlgen Bağcıer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki  Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Menteş Gündüz ile HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 

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Açıklamada, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın İade Gerekçesi şöyle belirtildi:

“Başsavcılık görüşünde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın 2. maddesiyle değiştirilen Esas Yasa’nın 6’ncı maddesinin (7)’nci fıkrasının (C) bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin kamuda istihdam edilen engellilerin Kamu Görevlileri Yasasında ve/veya Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda belirtilen maaş ve ücrete, kademe ilerlemesine, özlük haklarına hangi koşullarda bağlı olacaklarının ve disiplin işlerine ilişkin konuların, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak, Resmî Gazete’de yayınlanacak tüzüklerle düzenlenmesine ilişkin kural öngördüğünü ancak, söz konusu kural ile düzenlenen hususların tüzüklerle değil doğrudan yasalarla düzenlenmesine hükmeden Anayasa’nın 121. maddesine aykırı olduğu vurgulanmaktadır. 

Hukuk Dairesi ayrıca söz konusu maddenin yasama  yetkisinin devredilemeyeceği ilkesine de aykırılık oluşturabileceği yönünde görüş belirtmiştir.
Başsavcılık görüşünde atıf yapılan Anayasanın l21’inci maddesi ayrıca kamu görevlilerinin atanmaları, onaylanmaları, kadrolara yerleştirilmeleri, terfileri, nakilleri emekliye sevk edilmeleri ve disiplin işlemleri konusunda bağımsız organlara yetki vermektedir. Yasanın bu şekliyle yürürlüğe girmesi halinde, Anayasaya aykırı olarak bağımsız organların yetkilerinin yürütme organına aktarılması durumu ortaya  çıkacaktır. 

Cumhurbaşkanı olarak engelli kişilerin korunması, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik iyileştirici düzenlemelerin yapılmasını elzem gördüğümü ve her zaman bu konudaki çalışmaları destekleme yönünde tutum belirlediğimi ifade etmek isterim. Onayıma sunulan söz konusu yasanın da en kısa süre içinde bu amaca hizmet edecek şekilde ve hukuki çerçeveye uygun hale getirilerek düzenlenmesinde yarar görüyorum. 

Bu amaçla Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam ( Değişiklik) Yasası’nın 2’inci maddesini Anayasa’nın 94’üncü  maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ve Başsavcılık’ın uyarılan doğrultusunda Anayasamıza uygun hale getirilmesine olanak sağlamak üzere yeniden tezekkür edilmesi için Cumhuriyet Mec1isi’ne  iade   ederim.”

(HUR/ÖK)


 

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