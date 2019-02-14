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Kamu-sen: “kamu Reformuna Tüm Paydaşlar Katkı Koymalı, Aceleye Getirilmemeli”

“GÜNDEMİN BİRİNCİ SIRASINDA YER ALMASI GEREKEN BİR KONU”

Kamu-sen: “kamu Reformuna Tüm Paydaşlar Katkı Koymalı, Aceleye Getirilmemeli”

“GÜNDEMİN BİRİNCİ SIRASINDA YER ALMASI GEREKEN BİR KONU”

14 Şubat 2019 Perşembe 10:25
Kamu-sen: “kamu Reformuna Tüm Paydaşlar Katkı Koymalı, Aceleye Getirilmemeli”

“GÜNDEMİN BİRİNCİ SIRASINDA YER ALMASI GEREKEN BİR KONU”

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Kamu-Sen, Kamu Reformu ile ilgili yasanın, geniş bir kesimi ilgilendirdiği ve tüm paydaşların katkı koyması gerektiğine işaret ederek, aceleye getirilmemesini istedi. “Gündemin birinci sırasında yer alması gereken bir konu” dedi.
KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, “üzülerek görüyorum ki Başbakanlık kendini kurtaracak şekilde, bütün katılımcıları değil sadece kendi yandaşı olan KTAMS’ı muhatap alarak, yangından mal kaçırırcasına bu yasa tasarısını hazırladı. Biz buna tepki koyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Atan, bu konuda yazılı birçok öneri yaptıklarını, önerilerinin 4’te 3’ünün yasanın içerisinde yerini aldığı fakat hala bazı yanlışlar olduğunu gördüklerini belirtti.
“Başbakanlık bizim önerilerimizden önemli gördüklerini inceleyip tasarının içine koyduklarını söyledi. Bu yasa kamu görevlilerinin anayasasıdır. En az hata ile bu yasa hazırlanmalı ve yürürlüğe konmalı. Bu yasanın içine Özelleştirme Yasası, Geçiciler, 7-79, 47-2010 gibi yasaların hepsi konmalı. Şu an yüzde 60 civarında hazır yasa. Geri kalan netleşmedi” diye konuşan Atan, bu yasanın 2006’dan beri hazırlandığını, 7-8 defa geri döndüğünü hatırlatarak, bu yasaya her paydaşın katkı koyması gerektiğini söyledi.
“Defalarca telefonla konuştuklarını, her seferinde merak etmeyin sizi çağıracağız cevabını aldıklarını fakat gizli bir şekilde diğer sendikayı çağırdıklarını” ileri süren Atan, “KTAMS ret verdiğini açıklamış. Gönül isterdi ki o masaya hiç oturmasaydınız. En başında deseydiniz ki ‘Sadece bizle olmaz. Bütün paydaşlar burada olmalı’. Bugün de çıkıp ret verdiğini söylüyorlar. İçinde olumlu maddeler de var. Onlara niye ret veriyorsun. Bunun sebebi de yarın öbür gün yasa ile ilgili sorunlar çıkarsa sorumlu kendisi gözükmesin diye. Yani kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Biz KAMU-SEN olarak böyle bir çağrıyı kabul etmezdik. Bütün paydaşların o masada olması için ısrarcı olurduk, kabul edilmezse de hiç oturmazdık” dedi.
“ACELEYE GETİRİLMEMELİ”
Atan, kendilerinin yetkili sendika olduğunu, yasanın da Başbakanlık’ta yetkili olan sendikayı çağırarak hazırlanması gerektiği düşüncesinde olduklarını dile getirerek, “Kamu Görevlileri Yasası bu. Bütün herkesi dikkate almalıydılar. Yanlış yaptılar. Alelacele hazırladılar bu tasarıyı. Önce Bakanlar Kurulu’na oradan alt komiteye gidecek” diye konuştu.
Bu çalışmanın aceleye getirilmemesini isteyen Atan, hükümeti “beceriksizlikle” suçlayarak, “şeffaf olmaktan, paylaşımcı olmaktan bahsediyorlar ama maalesef sınıfta kaldılar” dedi.
Atan şunları da ifade etti:
“Doğruyu gelin beraber bulalım yoksa yaptığınız yanlışta karşınızda oluruz. Bizim derdimiz Kamu’da çalışanların haklarını nasıl savunuruz, nasıl daha da ileri götürürüz, ödül ceza sistemini nasıl daha etkin hale getiririz bunların derdindeyiz. Herkesin bu yasaya katkı koyması gerekir. Birilerine peşkeş çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bilinsin ki KAMU-SEN her zaman doğrunun yanında.
Daha geç kalmış bir şey yok. Biz komitelere aydınlatma adına gidiyoruz. Biz KAMU-SEN bir maddenin yanlış olduğunu söylediğimizde olması gereken şeklini de götürüyoruz. Sadece laf olsun diye bu yanlıştır demiyoruz. Bizim önerilerimizin 4’te 3’ünü tasarıya koymuşlar. Ben soruyorum geri kalanları neden koymadınız. Lütfen bunun sebeplerini açıklasınlar. Biz de ona göre düzeltmelerimizi yaparız”
(AK/ÖK)

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