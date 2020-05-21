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Kamu-sen, Kamu Görevlilerinden Maaş Kesintisi Uygulamasının Uzatılmasına Onay Vermeyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), koronavirüs nedeniyle kamu görevlileri ile Maliye’den çıkan bordrolardan yapılan kesintilerin süresinin uzatılmasına onay vermeyeceğini açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
Kamu-sen, Kamu Görevlilerinden Maaş Kesintisi Uygulamasının Uzatılmasına Onay Vermeyeceğini Açıkladı
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Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), koronavirüs nedeniyle kamu görevlileri ile Maliye’den çıkan bordrolardan yapılan kesintilerin süresinin uzatılmasına onay vermeyeceğini açıkladı.
Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde kamu görevlileri ve Maliye’den çıkan bordrolardan 3 ay için yapılan kesintilerin bu ay son bulacağına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Gündemde dolaşan ve bu sürenin uzatılması ile ilgili konunun konuşulması bizleri rahatsız etmiş olup, sürenin uzatılmasına onay vermeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

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Kamu görevlileri, bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermiş olduğundan önerimiz, bundan sonraki süreçte hükümetin; gerekli tedbirleri alması, gerekirse uzun vadeli iç borçlanmaya giderek piyasaları rahatlatması için girişim yapmasıdır.”
(YIL/SEL)
 

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