Kamu-sen, Kamu Görevlilerinden Maaş Kesintisi Uygulamasının Uzatılmasına Onay Vermeyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), koronavirüs nedeniyle kamu görevlileri ile Maliye’den çıkan bordrolardan yapılan kesintilerin süresinin uzatılmasına onay vermeyeceğini açıkladı.
Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde kamu görevlileri ve Maliye’den çıkan bordrolardan 3 ay için yapılan kesintilerin bu ay son bulacağına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“Gündemde dolaşan ve bu sürenin uzatılması ile ilgili konunun konuşulması bizleri rahatsız etmiş olup, sürenin uzatılmasına onay vermeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.
(YIL/SEL)