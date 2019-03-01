Kamu-sen’den Eylem Uyarısı

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, kamuda reform yapmak amacıyla hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın kamu görevlilerinin haklarını budamaya yönelik olduğunu savundu.

Atan, “Eğer önerilerimiz göz ardı edilmeye, bu ucube yasa ısrarla geçirilmeye çalışılırsa bütün haklarımızı eylem ve grev dahil herşeyi kullanacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Hazırlanan bu yasa asla kabul edilemez. Reform, düzeltmek, iyileştirmek demektir. Refah seviyesini yükseltmeye çalışmak demektir” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı'nın bazı sendikaların konuyla ilgili tavrını anlaşılmaz bulduğu açıklamasını eleştiren Atan, “Türkiye’den 160 Milyonu almak için alelacele bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bu kamu görevlilerinin Anayasası’dır. Bu yasayı çıkarttığınızda geri dönüşü yoktur. O yüzden ince eleyip sık dokunmalı" dedi.

ALT KOMİTEYE GİTMEDEN GÖRÜŞÜLMELİ

Yasa tasarısının ciddiyetten uzak hazırlandığını iddia eden Atan, "Tasarı alt komiteye gitmeden tekrardan bir uzlaşı masası oluşturularak sendikalarla beraber konuşulup tartışılmasını istiyoruz. Yasanın günün koşullarına uyması gerekiyor. Bazı haklarımızın daha ileri gitmesi gerekirken bize haklarımızın budayacağı söyleniyor” dedi.

Atan, “Bizim tavrımız net. Bu konuda geri adım atmayacağız. Biz hakkımız olanı istiyoruz. İçerisinde belli yasalar var. Eğer o yasalar dışarıda bırakılmazsa genel grev yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tasarıdaki bazı noktalara işaret eden Atan, “Eğer önerilerimiz göz ardı edilmeye, bu ucube yasa ısrarla geçirilmeye çalışılırsa bütün haklarımızı eylem ve grev dahil herşeyi kullanacağımızı belirtmek isterim" dedi.

MAHKEMELERDE UYARI GREVİ

Mahkemeler'de uzun süredir odacı sorunu yaşandığına işaret eden Atan, “En az 3 kişinin alınması için pazartesi günü 9 ile 12 arası 3 sendikayla birlikte mahkemelerin önünde uyarı grevi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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