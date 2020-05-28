Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’nün Günün Koşullarına Göre Yeniden Revize Edilmesi İçin Düğmeye Basıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 20 : Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’nün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için düğmeye basıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyeti kabul ederek taleplerini dinledi.

Açıklamaya göre, sendika yetkilileri Bakan Pilli’ye kısa, orta ve uzun vadeli beklentilerini aktardı.

Yapılan görüşme sonucunda Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’nün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için karar alındı.



Kabulde yaptığı konuşmada, sağlıkta yetkili sendika olduklarını belirten Atan, sadece sorunlar üzerine giden bir sendika anlayışı ile değil, çözüm noktasında uzlaşı içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.Bakan Ali Pilli de hastaların gerekli hizmeti alması açısından sağlık çalışanlarının memnuniyetinin öneminin bilincinde olduklarını belirterek, gerekli iradeyi göstermeye hazır olduklarını kaydetti.Pilli, Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’nün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için istişare içerisinde hareket edeceklerini söyledi.(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI