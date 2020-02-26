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Kamu-iş Yarın Yapacağı Grevi Kaldırdı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Kamu-İş, yarın yapacağını açıkladığı grevi kaldırdı.

Kamu-iş Yarın Yapacağı Grevi Kaldırdı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Kamu-İş, yarın yapacağını açıkladığı grevi kaldırdı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:00
Kamu-iş Yarın Yapacağı Grevi Kaldırdı
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Kamu-İş, yarın yapacağını açıkladığı grevi kaldırdı.

Kamu-İş  Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “Terfilerin yapılmayacağı düşüncesiyle yarın açıkladığımız grev uygulaması yapılan terfiler nedeniyle kaldırılmıştır” dedi.

Serdaroğlu, terfilerin büyük çoğunluğunun Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak, uygulanması için Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.

Ahmet Serdaroğlu, aralık ayı itibariyle toplu iş sözleşmesi kurallarına göre terfisi gelen üyelerinin terfilerinin sağlanması amacıyla büyük bir mücadele verildiğini, ancak tüm önerilen üyelerinin terfi alabilmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

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Serdaroğlu, bugün itibariyle, yaptıkları mücadele sonucu önerilen terfilerin büyük çoğunluğunun Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak, uygulanması için Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne gönderildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Terfileri onaylanan üyelerimize hayırlı olmasını dilerken, terfi alamayan üyelerimiz için de mücadelemiz devam edecektir.

Ayrıca, terfilerin yapılmayacağı düşüncesiyle, 27/2/2020 tarihinde perşembe günü açıkladığımız grev uygulaması, yapılan terfiler nedeniyle kaldırılmıştır.

Tüm üyelerimize bildirilir.”

(EMR/YIL)

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