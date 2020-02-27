Kamu-iş Yarın Maliye Bakanlığı Önünde ‘kınama’ Eylemi Yapacak

KAMU-İŞ BAŞKANI SERDAROĞLU TERFİLER KONUSUNDA MALİYE BAKANI AMCAOĞLU’NU ELEŞTİRDİ, BAZI İDDİALARDA BULUNDU

“MALİYE BAKANLIĞI SENDİKAYLA UZLAŞTIĞI LİSTEYİ YOK SAYDI, KEYFİ TERFİ DAĞITIMI YAPTI”

Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): Kamu- İşçileri Sendikası (Kamu-İş), kamuda işçi olarak çalışan sendika üyelerine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından tek taraflı terfi yapıldığı gerekçesiyle yarın saat 10:00’da Maliye Bakanlığı önünde ‘kınama’ eylemi yapacak.

Kamu-İş, kamuda terfi almaya hak kazanmış olan çok sayıda kamu görevlisinin terfi alamadığını, Maliye Bakanlığı tarafından “haksız terfi dağıtımı yapıldığını” savundu.

Yazılı açıklama yapan sendika başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün terfilerle ilgili listelerin sendikaya ulaştığını belirtti.

Serdaroğlu, 2010 yılından beri terfi bekleyen kamu çalışanları bulunduğunu, hak edilişe göre terfi listesi oluşturulup Maliye Bakanlığı’na gönderilmesine rağmen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun listeye göre değil “keyfi ve yandaşlara” yönelik terfiler verdiğini iddia etti.

Maliye Bakanlığı’nca emeğe karşı bir sömürü yapıldığını ileri süren Serdaroğlu, “Böyle bir tavır hiçbir kurumsal anlayışa uymaz. Bizim bu anlamdaki tepkimiz büyüktür. Burada sendikalaşmaya karşı bir tavırdır. Burada üyeleri bölmek, üyeleri ayrıştırmanın yanı sıra ileriki zamanlarda Toplu İş Sözleşmesi’ne ve diğer sosyal hakları da zayıflatarak sendikanın gücünü zayıflatmaya gitme çalışması vardır” dedi.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Terfilerle ilgili 2019 Kasım ayında ilgili bakanlıklar ve komiteler tarafından çalışma komiteleri kuruldu. Maliye Bakanlığı’nın onayına gönderdik. Bu terfiler Kasım ayı sonu Maliye’ye gitti. Maliye Bakanlığı Aralık ayında bunları onaylaması gerekirken, bütçe çalışmaları öne sürüldü. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Kasım’da bütçe çalışmalarının biteceğini söyleyerek, ‘21 Kasım’da’ gelin dedi. Biz de bütçe çalışmalarının bitmesini bekledik ve Bakan’ın yanına gittik. Bu kez de sağlık problemini ortaya atan Amcaoğlu, Ocak ayında gelmemizi söyledi. Ocak ayında ise farklı gerekçeler sunarak, Şubat ayı gelmemiz söylendi”

Daha sonraki görüşmelerinde bakanın sendikanın önerdiği şekilde terfilerin yapılmasını kabul ettiğini iddia eden Serdaroğlu, Bakan Amcaoğlu’nun sözüne güvenerek terfilerin Şubat ayı itibariyle sendikanın önerdiği şekliyle geçeceğinin basın yoluyla üyelere duyurulduğunu belirtti.

Serdaroğlu, “Üyelerimize de mesajlarını çektik. Ancak geçen hafta Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sendikamızın bağlı bulunduğu Kamu İşçileri Kalkınma Kooperatifi’ndeki yatırımlardan dolayı kendisini dava ettiğimizi öne sürerek Kamu-İş Başkanı ve Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğini söyledi ve tavır koydu” dedi.

“Bakanlık bir kurumdur. Hiç kimsenin bunu kişiselleştirerek, ‘sendika ile görüşmem’ demesi siyasi anlayışa bile terstir” diyen Serdaroğlu, Bakan’ın aldığı tavır üzerine grev kararı aldıklarını anımsattı.



Bakan Amcaoğlu’nun grev kırıcı girişimler yaptığını savunan Serdaroğlu, şöyle devam etti:“Süt Kurumu konusunda da Tarım Bakanıyla bir uzlaşma ve TÜK’ün de terfiler konusu vardı. Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı için grev kararı aldık. Grev günü Tarım Bakanı, sendikayı çağırarak hem sözleşmelerde hem de terfilerle ilgili uzlaşma sağladık. Ancak Maliye Bakanı Amcaoğlu ise tutumunu hiç değiştirmedi. Diğer bakanlıklardan da Maliye Bakanlığı’na terfilerle ilgili sorular yöneltildi ancak hep kaçamak cevaplar verildi. Maliye Bakanlığı kendi başına, Sendikanın grevini kırmak için bizim uzlaştığımız noktaya kadar gelerek ve diğer arkadaşlarımızın da terfilerini de çıkartarak Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne yolladı. Hazine ve Muhasebe Dairesi üyelerimizin kafasını karıştırarak, sendikanın grevini kırmaya çalıştı. Üyelerimizi bizi arayarak, ‘sendika grev kararı aldı ama terfiler açıklanıyor’ dediler. Üyeler terfilerin yapıldığını gördü ama ne şekilde yapıldığını görmedi.”“2010 YILINDAN BERİ TERFİ BEKLEYENLER VAR”Bugün terfilerle ilgili bir liste aldıklarını söyleyen Ahmet Serdaroğlu, 2010 yılından beri terfi bekleyen kamu görevlilerinin terfi alamadıklarını ifade etti.Maliye Bakanlığı’nca emeğe karşı bir sömürü yapıldığını belirten Başkan Serdaroğlu, “böyle bir tavır hiçbir kurumsal anlayışa uymaz. Bizim bu anlamdaki tepkimiz büyüktür. Burada sendikalaşmaya karşı bir tavırdır. Burada üyeleri bölmek, üyeleri ayrıştırmanın yanı sıra ileriki zamanlarda Toplu İş Sözleşmesi’ne ve diğer sosyal hakları da zayıflatarak sendikanın gücünü zayıflatmaya gitme çalışması vardır” dedi.Terfilerle ilgili tam rakamı ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Serdaroğlu, “Terfi listelerinde gördüğümüz ve karşılaştığımız manzara birçok önerdiğimiz arkadaşın bu listede olmayışıdır. Özellikle sanatkar teknisyen ve formen sınıfında olanlardan önerilenler elenmiştir” dedi.“ESAS AMAÇ İŞÇİYİ DÜŞÜK ÜCRETTE BIRAKMAK”Maliye Bakanlığı’nın esas amacının işçiyi düşük ücrette bırakıp, yüksek ücrete geçmesini engellemek olduğunu savunan Serdaroğlu, “Kamuda kıdem önemlidir. Yıllarca hizmet verenler belli bir yere gelmek arzusundadır. Maliye Bakanlığı bunun önünü tıkamaya çalışıyor. Ama bunu tıkamaya çalışırken de yandaşlara ve yakın olan kişilere bu terfiler veriliyor” iddiasında bulundu.“BİZİM DERDİMİZ EKMEĞE KARŞI BAŞLATILAN BU SÖMÜRÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK”Başkan Ahmet Serdaroğlu sendika üyelerine birlik olmaları, oyuna gelmemeleri çağrısında bulunarak, “Biz bir çatı altında her türlü siyasi görüşe sahip olan bir aileyiz. Siyaset başka bir şeydir, sendikal hak ve menfaatler başka bir şeydir. Bir birimize sahip çıkmalıyız.” ifadelerini kullandı.(GÖZ/ÖK)