banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114257
ALTIN
327.655
DOLAR
6.1502
STERLİN
7.9846
EURO
6.6663
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Kamu-iş Perşembe Günü Tam Gün Grev Yapacak

SERDAROĞLU: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ SULANDIRILIYOR”

Kamu-iş Perşembe Günü Tam Gün Grev Yapacak

SERDAROĞLU: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ SULANDIRILIYOR”

25 Şubat 2020 Salı 11:05
Kamu-iş Perşembe Günü Tam Gün Grev Yapacak
banner337

SERDAROĞLU: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ SULANDIRILIYOR”
Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş), toplu iş sözleşmeleri kapsamında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Perşembe günü, örgütlü olduğu yerlerde tam gün uyarı grevi yapacak.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, toplu iş sözleşmelerinin sulandırıldığını savunan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, greve katılım çağrısında bulundu.

banner317
Süt Endüstrisi Kurumu’nun 31 Aralık 2019’da sona eren Toplu İş Sözleşmesi’ni halen imzalamadığını  kaydeden Serdaroğlu, “Ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak sıfır artış teklifimiz, usul ve prosedüre göre Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu ve Müdürü ile görüşüldü, mutabakat sağlandı ama bugüne kadar imza aşamasına gelinmedi” dedi.
Rehberlerin ve turizm ofislerinde çalışan personelin Anayasa’ya aykırı şekilde, angarya çalıştırıldığını savunan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu,  “Çalışma koşullarını düzenleyen protokol taraflarca onaylanmadı. Çalışanların mağduriyetleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Toplu İş Sözleşmesi çerçevesindeki terfilerin sulandırıldığını, kamuda kısıtlı terfi yapıldığını da savunan Ahmet Serdaroğlu, “Bütün bu mağduriyetleri dikkate alan sendika yönetimi, 27 Şubat Perşembe günü, devletteki işçiler, Süt Endüstrisi Kurumu personeli ve turist rehberleri ile turizm ofislerinde çalışan personel olarak tam gün greve gitme kararı aldı.  Tüm üyelere ve kamuoyuna açıklar, greve katılımlarınızı bekleriz” dedi.
(RÇ/HA)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi
GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu
GAÜ İpekyolu Misyonu kapsamında, Kazakistan’lı üniversite adayları ile buluştu
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Hocalı Katliamının Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Hocalı Katliamının Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Yararına Konser
Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Yararına Konser
Trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı
Trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybeden İlter Taşpınar anısına çocuk parkı açıldı
Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”
Kanat: “Bu tutumu asla kabul etmiyoruz”
İslam Aleminde “üç Aylara” Girildi
İslam Aleminde “üç Aylara” Girildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı ertelendi
DAÜ-SEN'den kınama
DAÜ-SEN'den kınama
Okul bahçesi gölete döndü
Okul bahçesi gölete döndü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim