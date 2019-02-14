Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101363
ALTIN
222.967
DOLAR
5.3054
STERLİN
6.7800
EURO
5.9789
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 KG KAÇAK TÜTÜN ELE...
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
LEFKE VE BAFRA'DA HIRSIZLIK
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha...
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
banner282

Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi

SERDAROĞLU: “TASARININ SENDİKALARIN BİLGİSİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”  

Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi

SERDAROĞLU: “TASARININ SENDİKALARIN BİLGİSİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”  

14 Şubat 2019 Perşembe 11:42
Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi

SERDAROĞLU: “TASARININ SENDİKALARIN BİLGİSİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”  

 

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, Kuzey Kıbrıs’ta en büyük işçi sendikası olan ve devlette yetkili olan Kamu-İş’in bilgisine getirilmediğini savunup, tasarının, derhal, Kamu–İş ve diğer sendikaların bilgisine getirilmesini istedi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, tasarının sendikaların bilgisine getirilmemesi halinde yasal haklarını kullanmak zorunda kalacaklarını kaydetti.    

Tasarının, taraflarca tartışılması, olgunlaştırılması, herkesin kabul göreceği bir tasarı haline getirilmesi gerekirken, kapalı kapılar arkasında, sadece bir sendikanın kabullenebileceği bir şekilde hazırlandığını savunan Serdaroğlu, “bu tasarı, Bakanlar Kurulu ve Meclise gönderilecek şekle sokulmak üzeredir. Bu tasarı sadece Teknik Kurullarda görüşülecek bir tasarı değildir. Sadece Teknik Kurul üyeleri ile bitirilecek bir tasarı değildir” ifadelerini kullandı.

 

Yıllardan beri kamu yönetiminde ve görevinde, reform yapılacak diye gündeme getirilen, ancak yanlı düşüncelerle hazırlandığı için, bir türlü meclisten geçirilemeyen bu tasarının eski tasarılardan farklı bir tasarı olmadığını dile getiren Serdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Biz Kamu-İş olarak, bu taslağın tüm paydaşlarla görüşülerek olgunlaştırılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine gönderilmesini istiyoruz.

 

Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu taslağı kabul etmemiz mümkün değildir. Edindiğimiz bilgilere göre, hazırlanan bu taslak, ülkemizde yönetimin bir işçi düşmanlığı yarattığı izlenimi vermektedir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün olmayacağı gibi bu düşünceyi de kınamakta olup, gerekli tüm yasal hakkımızı uygulayacağımızı da açıklamak istiyorum.”

 

(HUR/HA)  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı
Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim