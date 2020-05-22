banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103077
ALTIN
380.377
DOLAR
6.8083
STERLİN
8.3047
EURO
7.4156
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Kamu-iş İşçilerin Bayram Ödeneğinin Verilmemesini Eleştirdi

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işçilerin bayram ödeneğinin verilmemesini eleştirdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:05
Kamu-iş İşçilerin Bayram Ödeneğinin Verilmemesini Eleştirdi
banner337
banner345

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işçilerin bayram ödeneğinin verilmemesini eleştirdi.

İşçilerin toplu iş sözleşmesinde yer alan bayram ödeneğiyle ilgili çeşitli haberler çıktığını kaydeden Serdaroğlu, “Bazı kesimler tarafından sanki de böyle bir zamanda birçok insan maaşını alamazken, biz bayramlık peşine düşmüşüz gibi gösterilmeye çalışılıyor. Net söylemem gerekir ise öyle bir gayemiz yoktur” dedi.

banner341
Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Maliye Bakanı’yla ilerleyen uygun bir zamanda bu ödeme için bir ara protokol yapıp iki taraf olarak anlaşmak istediklerini ama tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmeyerek kendilerine “grev yapın, mahkemeye gidin” denildiğini savundu ve Maliye Bakanlığı’nın bu tavrının yanlış olduğunu kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu açıklamasında, “Bir taraftan işsizlik ödeneğini ‘ödeyemem’ diyen Hükümete aynı zamanda yandaşını sözleşmeli olarak yüksek bir maaştan istihdam etmek ne kadar doğrudur, soruyoruz” diyerek uyuşturucuyla mücadele için sahada görev yapacak polise ihtiyaç varken Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na “ofiste oturacak personel istihdam edildiğini” öne sürdü.

(ID-GÜL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edremit’te yangın
Edremit’te yangın
Akıncı İle Erdoğan Arasında Bayram Mesajı Teatisi
Akıncı İle Erdoğan Arasında Bayram Mesajı Teatisi
Özersay: “kapıları Bunca Emeği Sıfırlamadan Açmak İstiyoruz”
Özersay: “kapıları Bunca Emeği Sıfırlamadan Açmak İstiyoruz”
Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu
Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu
Turizm Bakanı Üstel Bakanlık Ve Daire Personelinin Bayramını Kutladı
Turizm Bakanı Üstel Bakanlık Ve Daire Personelinin Bayramını Kutladı
Yök Başkanı Saraç: “kktc Üniversitelerini Önümüzdeki Süreçlere Hazırlamaya Çalışıyoruz”
Yök Başkanı Saraç: “kktc Üniversitelerini Önümüzdeki Süreçlere Hazırlamaya Çalışıyoruz”
CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy TVM WEB’e konuk oldu
CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy TVM WEB’e konuk oldu
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
Din İşleri Başkanı Atalay’dan bayram namazı uyarıları
Din İşleri Başkanı Atalay’dan bayram namazı uyarıları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim