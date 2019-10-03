Kamu-iş “iş Yeri Temsilcilerine” Yönelik Eğitim Semineri Düzenledi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Kamu-İş Sendikası, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Gazimağusa Bölgesi “İş Yeri Temsilcilerine” yönelik eğitim semineri düzenledi.
Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, taşeron işçiler, terfiler, Mali Protokol ve Kamu Reformu ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.
Seminerde, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kamu-İş Sendikası Kurumsallaşma ve Ekonomik Danışmanı Doç. Dr. Veclal Gündüz sendikanın mevcut durum analizi ve stres yönetimi ile ilgili sunumundan sonra Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu ve Kamu-İş Genel Sekreteri Devrim Gündüz iş yeri temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
(HUR/HÖ)