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Kamu-iş Başkanı Serdaroğlu Hp Kararnamesini Eleştirdi Ve “hukuki Ve Yasal Eylemlere Başvuracağız” Dedi

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Temmuz – Aralık 2018 dönemi hayat pahalılığı tahsisatlarının, Devlet Planlama Örgütünün (DPÖ) açıkladığı rakamlardan daha fazla ödendiği gerekçesiyle, Ocak – Haziran 2019 dönemi açıklanan hayat pahalılığı indeksinden % 2 düşürülmesini ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesini eleştirdi.

Kamu-iş Başkanı Serdaroğlu Hp Kararnamesini Eleştirdi Ve “hukuki Ve Yasal Eylemlere Başvuracağız” Dedi

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Temmuz – Aralık 2018 dönemi hayat pahalılığı tahsisatlarının, Devlet Planlama Örgütünün (DPÖ) açıkladığı rakamlardan daha fazla ödendiği gerekçesiyle, Ocak – Haziran 2019 dönemi açıklanan hayat pahalılığı indeksinden % 2 düşürülmesini ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesini eleştirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Kamu-iş Başkanı Serdaroğlu Hp Kararnamesini Eleştirdi Ve “hukuki Ve Yasal Eylemlere Başvuracağız” Dedi

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Temmuz – Aralık 2018 dönemi hayat pahalılığı tahsisatlarının, Devlet Planlama Örgütünün (DPÖ) açıkladığı rakamlardan daha fazla ödendiği gerekçesiyle, Ocak – Haziran 2019 dönemi açıklanan hayat pahalılığı indeksinden % 2 düşürülmesini ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesini eleştirdi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları savundu:

“2018 yılında çıkarılan yasa gücünde kararname, Ekim, Kasım, Aralık ayında açıklanan hayat pahalılığı tahsisat miktarlarını iptal etmiştir, uygulamaya konulmamıştır. Eylül 2018 tarihinde kadar uygulanan miktarda zaten bir yanlışlık yoktur. Dolayısı ile açıklanan indeksten % 2 düşürülmesi söz konusu olmaması gerekmektedir.

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Atıfta bulunulan Anayasamızın 66’ncı maddesi gereği Devletimizin Anayasada belirtilen, ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ekonomik gelişme ile mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getiremediği söz konusu ise sivil toplum örgütleri, sendikalarla ve direk olarak taraf olan tüm paydaşlarla istişare ederek bir formül bulunulabilirdi. 

Sessiz sedasız, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve diğer paydaşlarla hiçbir istişare yapılmadan böyle bir uygulamaya gitmek, kabul edilir bir uygulama olamaz.

Konuyu değerlendiren Sendikamızın yetkili organları, %2 hayat pahalılığı indeksinin açıklanacak olan hayat pahalılığı indeksinden düşürülmesi halinde, Sendikamız hukuki ve yasal eylemlere başvuracağını kamuoyu ve yetkililere duyurur.”

(RU/HA)


 

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