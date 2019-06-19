Kamu-iş: “atakan’ın Yakını Siyasi Husumetten Dolayı İşini Kaybetmemeli”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan’ın Telekomünikasyon Dairesi’nde işe alınan yakınının, siyasi partiler arasındaki husumet nedeniyle işini kaybetmesinin doğru olmayacağı görüşünü belirtti.
Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu kişinin de bir aile reisi olarak bu işe şiddetle ihtiyacı olduğunu belirterek, bu işçinin siyasi partiler arasındaki husumetten dolayı işini kaybetmesinin, bu siyasi partilere ne kazandıracağını sordu.
Serdaroğlu, ilgili kişiye baskı yaparak istifa ettirilmesinin de suç olduğunu belirtti.
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