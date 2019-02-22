Kamu Emekçileri Sendikası: “böyle Kamu Reformu Olamaz”



Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası, çalışanların kazanılmış haklarını budamaya yönelik bir kamu reformuna karşı olduklarını ve yapılacak mücadelede en ön saflarda yer alacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, sözde değil özde “Emek En Yüce Değerdir” sözünün arkasında ve savunucusu olduklarını ifade ederek, “Dünyada her şey insanlar için yapılmaktadır. Ancak, görünen odur ki, bu kamu Reformu ile yapılmak istenen çalışanların kazanılmış haklarını budamaktan başka bir şey değildir. Yıllarca verilen mücadeleler neticesinde çalışanların kazandığı hakları, kaldırmak veya kısıtlamak asla kabul edilemez” dedi.

Atakan,” Koltuklarda oturanlar kendilerine ne zaman bakar ve görürse o zaman belki sağlıklı bir ‘Reform’ yapabiliriz” ifadesini kullandı.

(AK/ÖK)