Kamu-sen’in yıllık Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kamu-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşma yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kendisine ve yönetimine duyulan güvene layık olmaya çalıştıklarını söyleyen Serdaroğlu, faaliyetlerini anlattı.

Toplu iş sözleşmelerine atılan imzalardan, yargıda kazanılan kıdem tazminatı zaferine kadar önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, önümüzdeki dönemde en büyük mücadelesinin asgari ücretin yükseltilmesi ve Meclis’e sevk edilen İş Yasası’yla ilgili olacağını söyledi.

Serdaroğlu, “İşçinin kazanılmış haklarını geri alacak Meclis’teki İş Yasa Tasarısı’na asla geçit vermeyeceğiz. Bizim derdimiz siyaset değil, bizim derdimiz memlekettir. Bizim derdimiz çocuklarımızın geleceğidir” dedi.