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Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…

14 Ekim 2021 Perşembe 15:30
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…

“İKİ POZİTİF VAKA OLMASINA RAĞMEN İDARE HİÇBİR TEDBİR ALMADI. TEDBİRLER ALINMAZSA GREV DAHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), dün, Girne Mahkemesi’de iki pozitif koronavirüs (Kovid-19) vaka çıktığını ve idarenin gerekli tedbirleri almadığını ileri sürerek, tedbirlerin alınmaması halinde grev dahil her türlü eylem haklarını kullanacaklarını açıkladı.

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Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün, Girne Mahkemesinde “iki pozitif vaka olmasına rağmen idarenin hiçbir tedbir alınmadığı" bilgisinin taraflarına iletildiği belirtildi.

“Sağlık Üst Kurulu’nun ivedi bir şekilde tedbir almasını” talep eden sendika, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde her türlü grev dâhil eylemi yapacaklarını duyurdu.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 16:29
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