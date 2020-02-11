Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...

KAMU-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, bir aya yakın devam eden toplantıların ardından özel sektörde çalışanların hayal kırıklığına uğradığını ve bu artışın reva görülmediği durumda hükümet ve işverenin her zaman olduğu gibi kol kola emeği sömürmeye devam ettiğinin açıkça görüldüğü ifade edildi.
KAMU-SEN açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Asgari ücret tespit edilirken hangi kriterlere bakıldığını, hükümetin ve işverenlerin bize açıklamasını istiyoruz. Günbegün dövizin yükseldiği ve hayat pahalılığının bu kadar zor iken, 4 kişilik bir aileyi geçindirecek gerçeğini ortada dururken daha gerçekçi bir asgari ücret verilmesi gerekmiyor muydu?
Yapılan bu artışı kabul etmediğimiz gibi gerçek realiteye bağlı olarak bir artışın yapılmasını bekliyor, bu kararı alan Bakanlık ile işverenin el ele vererek asgari ücretli çalışanı sefalete mahkûm etmesini kınıyoruz.”