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Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...

KAMU-SEN asgari ücrete yapılan yüzde 6 civarında (nette 174 TL) zammın 2 kilo et parasına denk geldiğini ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...

KAMU-SEN asgari ücrete yapılan yüzde 6 civarında (nette 174 TL) zammın 2 kilo et parasına denk geldiğini ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

11 Şubat 2020 Salı 10:42
Kamu-sen yeni asgari ücreti belirleyenleri kınadı...

KAMU-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, bir aya yakın devam eden toplantıların ardından özel sektörde çalışanların hayal kırıklığına uğradığını ve bu artışın reva görülmediği durumda hükümet ve işverenin her zaman olduğu gibi kol kola emeği sömürmeye devam ettiğinin açıkça görüldüğü ifade edildi.

KAMU-SEN açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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“Zaten açlık sınırının altında olan asgari ücretin nette 174 TL ile nasıl geçineceğini bir zahmet hükümet edenler anlatsın. Yeni hayat pahalılığı ile milletvekillerine 800 – 900 TL civarı artış gelirken (Maaş 19000 – 20000) Asgari ücret ile çalışan işçilerin maaşına sadece nette 174 TL utanıp sıkılmadan artış yapılmıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. HÜR-İŞ sendikasının da masandan kalkmasını, onurlu bir davranış sergiledikleri için de tebrik ediyoruz. 

Asgari ücret tespit edilirken hangi kriterlere bakıldığını, hükümetin ve işverenlerin bize açıklamasını istiyoruz. Günbegün dövizin yükseldiği ve hayat pahalılığının bu kadar zor iken, 4 kişilik bir aileyi geçindirecek gerçeğini ortada dururken daha gerçekçi bir asgari ücret verilmesi gerekmiyor muydu?

Yapılan bu artışı kabul etmediğimiz gibi gerçek realiteye bağlı olarak bir artışın yapılmasını bekliyor, bu kararı alan Bakanlık ile işverenin el ele vererek asgari ücretli çalışanı sefalete mahkûm etmesini kınıyoruz.”

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Son Güncelleme: 11.02.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
Kamusen Asgari ücret Kınama
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