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Kamu-Sen ve KTAMS süresiz ek mesaiye kalmama eylemine başlıyor

17 Haziran 2022 Cuma 20:00
Kamu-Sen ve KTAMS süresiz ek mesaiye kalmama eylemine başlıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda ek mesailerin altı aydır ödenmemesi ve bir haftadır yatması beklenen Ocak ek mesailerinin bugün de yatmaması nedeniyle ada genelinde örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde süresiz ek mesaiye kalmama eylemine başlıyor.

KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu tarafından iki sendika adına yapılan ortak açıklamada, zamlar karşısında alım gücünün iyice düştüğü belirtilerek, hükümetin yaptığı atamalar da eleştirildi.

Hükümetin tasarruf yapması ve özellikle dar gelirlilere desteği vermesi gerekirken, hakkı olana hakkını vermediğinin öne sürüldüğü açıklamada, bunun hükümetin yürüttüğü politikanın aynası olduğu ifade edildi.

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Kamuda ihtiyaç olan yerlere “bütçe yok” mazareti ile istihdam yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, çalışanların zorla ek mesaiye bırakılarak açığın kapatılmaya çalışıldığı belirtilerek, “Ancak alay eder gibi yandaşa menfaat sağlayabilenler, çalışanların alın teriyle hakkettikleri ekmesaileri 6 aydır ödememekte direnmektedir” denildi.

- “Ocak ek mesaileri bugün yine hesaplara yatmamıştır”

Dursun Oğuz’un Maliye Bakanlığı döneminde ek mesailere ilişkin bir ödeme takvimi oluşturulduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Her zamanki gibi yapboza dönen hükümet kısa sürede yeniden bozulduğundan yeni gelen Maliye Bakanları ‘devlette süreklilik esastır’ mantığından uzak eski bakanın verdiği sözleri devam ettirmemiştir. Ocak ek mesailerinin bir haftadır ödenmesi beklenirken geç alınan karar neticesinde bugün yine hesaplara yatmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Maliyenin mali durumunu bilerek ve Eski Maliye bakanıyla vardığımız uzlaşıyı baz alarak, pazartesi mesai bitimine kadar Şubat ek mesailerinin dahil hesaplara yatırılmaması ve ayrıca geriye kalan miktarın da kısa süre içerisinde yatırılması yönünde uzlaşıya varılması için adım atılmaması halinde,  pazartesi mesai bitiminden itibaren ada geneli örgütlü olduğumuz ve ek mesai kalınan tüm birimlerde KAMUSEN ve KTAMS olarak süresiz ek mesaiye kalmama eylemine başlıyoruz” denildi.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 11:01
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