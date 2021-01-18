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KAMU-SEN ve KTAMS, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yaptı

Personel takviyesi yapılmazsa KAMU-SEN ve KTAMS’ın eylemleri devam edecek

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:05
KAMU-SEN ve KTAMS, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yaptı
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), personel eksikliğinden dolayı çalışanların iş yükünün artması ve nöbetlerin dönmemesi gerekçesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuar servisinde 09.00-00-12.00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan hastane önünde basına açıklamalarda bulundu.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar servisindeki mikrobiyolog ve laborant eksikliğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin koltuğunu korumak kaygısıyla hastanedeki personeli alıp Güzelyurt’a gönderdiğini iddia etti.

Bengihan, keyfi uygulamalarla halkın hak ettiği sağlık hizmetini almasının engellendiğini, yoğunluk olan yerlere personel takviyesi yapılmadığını ifade etti. Ülkede, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bittiği gün de dâhil olmak üzere yüzlerce istihdam yapıldığına işaret eden Bengihan,  “Ama biz personel eksikliği nedeniyle hastane kapısının önünde eylem yapıyoruz” dedi.

“Bakan sağlığı, sağlık çalışanları kadar düşünmüyor. Oy kaygısıyla halkın sağlığını düşünmüyor. Bize personel gönderin diyoruz. Bunu anlamayacak ne var?” ifadelerini kullanan Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvar hizmetlerinin aksamaması için personel takviyesi yapılmazsa Kamu-Sen ve KTAMS’ın eylemlerine devam edeceğini vurguladı.

Son iki günde Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın toplumu kaosa sürükleyecek açıklamalar yaptıklarını ileri süren Bengihan, kamu çalışanlarında hayat pahalılığı kesintisi yapılmasını eleştirdi.

Bengihan, özel sektör öne sürülerek, kaynak yaratılmak amacıyla kesinti yapılacağının açıklandığına dikkat çekerek, “Plan, program nerede?” diye sordu.

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Güven Bengihan, hükümetin ve Sağlık Bakanı’nın kamu sağlık çalışanlarına hak ettiği değeri vermediğini iddia etti.

Bengihan, personel takviyesi yapılmaza, eylem ve grevleri artırarak devam ettireceklerini yineledi.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da konuşmasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvar servisindeki sıkıntıların devam ettiğini, bunun nedeninin de “ülkeyi yönetenlerin Karagöz- Hacivat oyunu oynaması “ olduğunu iddia etti.

Özellikle laboratuvar bölümünde nöbetlerin dönmediğini kaydeden Atan, 15 olan personel sayısının 5’e düştüğünü, ülkeyi yönetenlerin “sağlıkçılar başımızın tacı”  ifadelerini kullandıklarını ancak sağlıkçılara gereken önemi göstermediklerini söyledi.

Personel eksikliği nedeniyle çalışanların iş yükünün çok fazla arttığını belirten Atan, kamu sağlık çalışanlarının 6 aydır ek mesailerinin ödenmediğine dikkat çekti.

Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuar servisiyle ilgili hükümetin duyarsızlığının devam etmesi halinde KTAMS ve Kamu-Sen olarak eylemlerin dozunu artıracaklarını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’e eleştiride bulunan Atan, uygulamalarla kamu ve özel sektörün kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Atan, reel sektöre aktarmak üzere 3 aylık hayat pahalılığı kesintisi yapılacağı açıklandığını ancak plan ve program açıklanmadığını çünkü reel sektör denirken “sermayenin” kast edildiğini savundu.

Özel sektör öne sürülerek, 3 ay hayat pahalılığı ödenmeyecek olmasını protesto ettiklerini belirten Atan,  “hayat pahalılığı ödemek için pullara ve harçlara zam yapıyoruz” diyen hükümetin pullara, harçlara yapılan zamları geri alarak, bankalara faiz ödemesini durdurarak samimiyetini göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 18.01.2021 15:33
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Devlet Hastanesi GrevKtamsKamusen
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