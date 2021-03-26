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KAMU-SEN ve KTAMS: “Cuma'ya kadar sorunlara çözüm üretilmezse 5 Nisan'da hastane genelinde greve gideceğiz”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki personel yetersizliği sorununa 2 Nisan Cuma gününe kadar çözüm bulmaması halinde hastanede daha önce askıya almış oldukları grevi yeniden uygulamaya koyma uyarısında bulundu.

26 Mart 2021 Cuma 18:45
KAMU-SEN ve KTAMS: “Cuma'ya kadar sorunlara çözüm üretilmezse 5 Nisan'da hastane genelinde greve gideceğiz”
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Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, KAMU-SEN ve KTAMS adına açıklamada bulunarak, iki sendikanın 18 Ocak tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde laboratuvarı ve kan bankasındaki personel yetersizliği ve işlerin durma noktasına gelmesinden dolayı yaptıkları grevi Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde askıya aldıklarını ancak bugün itibarıyla bakanlıkların henüz bu konuda olumlu bir adım atmadıklarını belirtti.

Kıdrışlıoğlu, sendikaların ilgili bakanlıkların hastanedeki personel eksikliği sorununu çözme niyeti bulunmadığı yönünde bir intiba edindiklerini ifade ederek, hastane içerisindeki servislerde hemşire sayısında “ciddi yetersizliklerin” söz konusu olduğunu ifade etti. 

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Özgür Kıdrışlıoğlu, “22.05.2020 tarihinde hastane başhekimi, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda 54 hemşireye ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. Acil servis ve diğer servislerde nöbetler az sayıda hemşire ile döndürülmeye çalışılmaktadır. Buna rağmen 3’üncü kez Nakil Tüzüğüne rağmen kurul toplanmamakta herhangi bir tedbir alınmamaktadır” dedi.

Kıdrışlıoğlu, açıklamasında, “sorunların çözümü adına askıya almış olduğumuz greve rağmen çözüm üretmeyen ilgili bakanlıklara çağrımızdır. 2 Mart Cuma gününe kadar bu konuda bir çözüm üretilmemesi halinde 05 Mart Pazartesi günü Gazimağusa Devlet Hastanesi genelinde greve gideceğimizi kamuoyuna bildiririz”

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Son Güncelleme: 26.03.2021 19:54
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