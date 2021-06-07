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Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı

 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yaklaşık 1,5 yıl önce  görevine son verilen personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve  Şarap Endüstrisi Limited’de (TAŞEL) süresiz grev başlattı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:45
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan grev yerinde yaptığı açıklamada, söz konusu 7 personelin iş azlığı gerekçesiyle işine son verildiğini ancak yapılan incelemelerde o dönemde 13 milyon TL kar elde edildiğini, 7 personelin kardan zarar edildiği için işine son verildiğini ifade etti.

Atan, 7 kişinin  işsiz, aşsız bırakılarak  evlerine gönderildiğini, 1,5 yıldır göreve iade edilmeleri için  girişimde bulunmalarına rağmen  uzlaşı bir yana, en küçük  konuda dahi anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Aileleri ile birlikte yaklaşık 25 kişinin mağduriyetinin söz konusu olduğunu vurgulayan Atan, bu 7 kişinin ön koşulsuz olarak tekrar işe alınmalarını şart koşarak toplu iş sözleşmesini de imzalamadıklarını kaydetti.

Bugün itibarıyla süresiz grev başlattıklarını söyleyen Atan,  “Bu  grevin  sona ermesi onların elinde. Bu arkadaşlarımızın tekrar işe alınması bizim için ön koşuldur. Aksi halde grev süresiz gidecek…” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı’na seslenen Atan,  işine son verilenlerin tekrar göreve dönmesini sağlamak üzere Bakan’dan katkı koymasını talep ettiklerini, Bakan’ın da katkı koyacağını, işverene yaptırım yapacağını, hatta hesaplarını inceleteceğini söylemesine rağmen  geri dönüş olmadığını , konuyla  ilgili adım atılmadığını savundu.

“Sermayenin emeğin sırtından çok yüksek oranda rant sağladığını” söyleyen Atan,  bunlara kayıtsız kalınmayacağını belirtti ve işvereni aklı selim davranmaya davet etti.

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Çalışanların uzlaşı yoluyla  geri iadesini talep ettiklerini vurgulayan Atan, çalışanın, emeğin üzerinden  sömürüye müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Hükümete de seslenen atan,  “Artık sermaye ile içi içe, kol kola olmayı bıraksınlar. Artık ülkede biraz da emeğin yanında durmaya çalışsınlar” dedi.

3 basın mensubunun  bir bant yayını nedeniyle  6 yıl hapis cezası aldığına da değinen  Atan,  bu kararı kınadığını ifade etti.

Atan, ülkede yapılan bir  olay, eylem basın tarafından ortaya çıkarılması, bunu yaptığı için de ödüllendirilmesi gerekirken, özel hayatı ihlal adı altında hapis cezası verildiğini kaydetti.

Atan, açık ve aleni olarak yapılan bir olayı ifşa eden basına 6 yıl hapis cezası verilmesinin kabul edilir olmadığını, bunu kınadıklarını ve 3 basın mensubunun arkasında dim dik duracaklarını ifade etti.  

TAŞEL’de, yüzde 33 oranında İnkişaf Sandığına ait kamu hissesi bulunuyor.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 15:57
Anahtar Kelimeler:
TAŞEL GREV
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