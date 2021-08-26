Kamu-sen Taşel’de Haziran’da beri süren grevi kaldırdı

Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, varılan uzlaşı ve diyalog sonucunda sorunların minimize edilmesi sebebiyle, her iki tarafın da menfaatleri göz önünde bulundurularak süresiz grev kaldırıldı.

Ortak noktada buluşma adına yapmış olduğu arabuluculukla sorunun çözümüne vermiş olduğu destek için Maliye Bakanlığına teşekkür eden Kamu-Sen, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine tekrar başlayıp çalışanların hak ve menfaatleri konusunda gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

