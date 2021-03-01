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Kamu-sen Taşel'de uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) bugün Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd.’te (TAŞEL) 09:00-12:00 saatleri arasında uyarı grevi gerçekleştirdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
Kamu-sen Taşel'de uyarı grevi yaptı
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Kamu-sen Başkanı Metin Atan’ın grev esnasında yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Toplanma nedeninin Taşel'in buradaki yapmış olduğu kıyımdır.

15-20 gün öncesi pandemi koşullarından dolayı zoom üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve 1-2 aya yakındır burada yapılan emeklerin sömürülmesi süreci yaşandığını belirtti. Bu süreçte ilgili şirket, 16 kişilik kadrodan 7 kişinin işten çıkarılması konusu söz konusudur. Alınan bu kararın gözden geçirilmesi ile ilgili girişimde bulunulmuştur. Bizlere gelen cevap bunun mümkün olmayacağı yönündeydi. İş azlığından dolayı durdurulduğu konusu gündemdir.

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Bu yaşanan olay gerçekten bir kıyımdır. Yaklaşık 1 buçuk ay önce Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı ile görüşüldü. Ekonomi bakanı gerçekten hassasiyet göstererek gerekli tenkitleri yapıp, gerekli yaptırımları yapacağını belirtmişti.

Ekonomi bakanı ile görüştüğümde, ilgili firmanın Türkiye’deki yetkilileri ile görüştüğünü ve belli bir süre istediğini belirtmişti. Ancak bu süreçte olumlu bir cevap alınamadı.

Bundan sonraki süreç devam edecek, hukuksal çalışmalarımızda devam ediyor.

Bizim beklentimiz Sayın Ekonomi bakanının ilk gün göstermiş olduğu duyarlılığı bugünde göstermesidir.

Gerekli adımlar atılmadığı sürece KAMU-SEN grevlerine devam edecektir". (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
KamusenTaşel
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