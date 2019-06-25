KAMU-SEN, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesini istedi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamu sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesini isteyerek, aksi takdirde yasal hakları kullanacağını duyurdu.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yazılı açıklama yaparak sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti.

Kıdrışlıoğlu ülkenin en önemli konusu olan sağlıkta zaman zaman olumlu adımlar atılsa da yanlış politikalar nedeniyle istenilen seviyeye gelinemediğini ifade etti.

Kıdrışlıoğlu, “Özellikle personel yetersizliği, sürekli ek mesai nedeniyle (zorunlu) çalışanların sosyal yaşamları ve maliyeye yüklenen aşırı yük çözülememiştir. Halkın yetersiz hizmet alımından şikayet ettiği, çalışanın da çalıştığı ortamdan şikayet ettiği bir yapı olmuştur” iddiasında bulundu.

Sağlık Bakanlığında istihdam politikasının doğru şekilde oluşturulamadığını ileri süren Kıdrışlıoğlu, son istihdam edilen 72 yeni hemşirenin bir an önce ihtiyaç olan yerlere dağıtılmasının, eksikliklerin giderilmesi ile personelin rahatlatılmasının ve ek mesailerin düşürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Açıklamada, sevkler nedeniyle ciddi paraların harcandığı ve bütçeden ciddi bir maddi gider olan ve sayısal bazda da yetersiz olan yeni yoğun bakım ünitesinin açılarak ihtiyacın karşılanmasının, diğer servislerin ise personel sayısına ve istihdam politikasına göre açılmasının doğru bir yaklaşım olacağı kanaati iletildi.

Nakil Kurulunun toplanarak nakillerin yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, Vardiya Tüzüğünün de Bakanlar Kurulundan geçirilmesi ile karmaşık durumların ortadan kalkarak sisteme katkı sağlanacağı belirtildi.

Sağlık çalışanlarının ek mesai sürelerindeki farklılıklara dikkat çekilen açıklamada, buna bir düzenleme getirilmesi istenirken sağlık personelinin ek mesai ücretlerinin 3 ay geriden ödenmesinin mağduriyet ve ciddi bir huzursuzluk yarattığı ifade edildi.