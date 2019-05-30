Kamu-Sen, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara dikkat çekti

“YENİ CEZAEVİNİN BİTİRİLMESİ İLE BİRLİKTE YENİ CEZAEVİ YASASI’NIN GEÇMESİ, ÖDÜL-CEZA SİSTEMİNİN ACİLEN ÇALIŞTIRILMASI, SINAVLARDA BAŞARILI OLANLARA RÜTBELERİNİN TAKILMASI GİBİ BİRÇOK SORUNU İYİLEŞTİRME YÖNÜNE GİDİLMESİ GEREK”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), yeni cezaevinin bitirilmesiyle birlikte Yeni Cezaevi Yasası’nın geçmesi, Ödül-Ceza sisteminin acilen çalıştırılması, sınavlarda başarılı olanlara rütbelerinin takılması gibi birçok sorunu iyileştirme yönüne gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 25 Mayıs’ta Merkezi Cezaevi’nde yaşanan talihsiz olayda vefat eden Mithat Can Çalık’ın ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağını ancak olayın çok şey düşündürdüğünü belirtti.

Açıklamada, gelmiş geçmiş yönetim ve idarenin zaafları yanında cezaevinin günümüz çağdaş koşullarında olmadığının defalarca sendikalar tarafından yazılıp çizildiği ve uyarıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Cezaevine girenin orada ceza çekmesi değil, oradan rehabilite olup topluma kazandırılması esas olması gerekirken, maalesef bu tip istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bunun suçlusu ve olayların başlama nedeni idarenin otorite boşluğu yanında iç hizipleşmesi ve ast-üst hiyerarşik düzenin kaybolmasıdır.”