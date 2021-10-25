Kamu-sen ile Taşel arasında TİS imzalandı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL) arasında uzlaşı sağlanarak bugün toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sendikadan yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dilendi.
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL) arasında uzlaşı sağlandı..
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL) arasında uzlaşı sağlanarak bugün toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sendikadan yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması dilendi.