Kamu-sen, ifade özgürlüğünün en etkili aracı basındır

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen) “ifade” özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, 11 Temmuz Basın Günü Mesajı yayınladı. Kamu-Sen Başkanı Atan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimle birlikte en kısa sürede doğru bilgi ve tarafsız habere ulaşmanın önemi her zamankin den daha fazladır. Kamu yönetimi vatandaşlar arasında önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basının ve basın emekçilerinin hakkı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan Saadet Gazetesi’nin 11 Temmuz 1989 tarihinde yayın hayatına başlamasından dolayı ‘Basın Günü’ olarak kutlanan bu anlamlı günde basının, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel anlamında her düşüncenin seslendirilmesine imkân sağlaması inkâr edilemez”

Atan, tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.