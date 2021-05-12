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Kamu-sen: "Hemşirelerin hakkı ödenmez"

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan 2 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı..

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
Kamu-sen: "Hemşirelerin hakkı ödenmez"
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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, içinde bulundukları olağanüstü durum nedeniyle her zamankinden daha fazla hizmet veren hemşirelerin hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

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Atan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak toplum sağlığı ile hemşire ve hasta bakıcıların, her zamankinden daha büyük önem kazandığını belirtti.

Atan, “Bu duygularla her türlü zorluğa katlanan hemşire ve hasta bakıcılara kolaylıklar diliyor, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:20
Anahtar Kelimeler:
Hemşireler GünüMetin AtanKamusen
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