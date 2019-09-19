banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100339
ALTIN
274.926
DOLAR
5.6986
STERLİN
7.1250
EURO
6.3000
1 ay cezaevine gönderildiler
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
banner306
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Kamu-Sen geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı

Kamu-Sen geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı

19 Eylül 2019 Perşembe 14:58
Kamu-Sen geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri   Sendikası (KAMU-SEN)  Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi çalışanlarının alacaklarının  geri kalanının yarın ödenmemesi duurumunda  Merkezi Cezaevi’ndeki grevin devam edeceğini açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin  Atan, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili yapılan haberleri üzülerek okuduğunu ve söylemleri doğru bulmadığını belirterek Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir kurum olarak tayin ve terfi gibi çok fazla sıkıntıları olduğunu iddia etti.

banner317
Atan, İçişleri ve Maliye Bakanları ile Merkezi Cezavi çalışanlarının  tam ödenmesi konusunda anlaşılmasına rağmen  ödemelerin yüzde 50 olarak gerçekleştiğini, bunun da daha sonra teknik hata olduğunun ve ödemelerin tam yapılacağının  belirtilerek grevin durdurulmasının istendiğini  kaydetti.

Bu açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Atan, ödemeler yatana kadar grevin devam edeceğini söyledi. Atan  “Maliye Bakanı bu açıklamasını daha önce yapsaydı bu sorunlar olmazdı” dedi.

Atan, benzine yapılan zamma halkın tepki vermediğini ve kabullendiğini savunarak bunu eleştirdi.
Atan, hükümetin artık vatandaşların sorunlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 19.09.2019 18:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ile görüştü
Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ile görüştü
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden münhal açıklaması
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden münhal açıklaması
Dayanışma Evi’nde “Barış İçin İklim Hareketi” temalı etkinlik düzenleniyor
Dayanışma Evi’nde “Barış İçin İklim Hareketi” temalı etkinlik düzenleniyor
YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi
YDP “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası düzenledi
Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…
Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yrd. Doç. Dr. Nuri, okul kaygısı yaşayan çocuklar için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu
Yrd. Doç. Dr. Nuri, okul kaygısı yaşayan çocuklar için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim