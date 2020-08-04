Kamu-Sen ek mesailer konusunda başbakan Tatar’ı eleştirdi, hükümeti ciddiyete davet etti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ocak ve şubat ayları ek mesailerinin ödenmemesi nedeniyle Başbakan Ersin Tatar’ı eleştirdi, hükümeti ciddiyete davet etti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, konuyla ilgili Başbakan Tatar’a güvenerek iki kez üyelere ek mesailerin ödeneceği açıklaması yapıldığı ancak bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Başbakan’ın basın önünde “Ben eski Maliye Bakanı da olarak gerekirse başlarında duracağım salı günü ocak ek mesaileri, en geç cuma günü de şubat ek mesaileri yatacak” şeklindeki açıklamasına yer verilerek, birkaç hafta içinde 2 aylık ek mesai daha yatacağı söylenmesine rağmen, ocak ayı ek mesailerinin yatırılmadığı, ne zaman yatacağının da belli olmadığı, şubat ek mesailerinin ise hayal olduğu savunuldu.

Açıklamada, hükümetin başı olarak ilgili bakanlıkların bu konudaki görevlerini aksatması ile Sağlık Bakanlığının yasalara uymamaya devam etmesi karşısında Başbakan Tatar’ın ne yapacağı soruldu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Sağlıkta sadece ek mesai de değil, istihdam edilen aday hemşirelerin 4 ay geçmesine rağmen asaletlerinin onaylanması için halen daha yazıları tüm uyarılara rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu’na (KHK) gitmedi.

Sözleşmeli aldığınız personelin sözleşmeleri halen daha imzalanmadı; gayrı yasal çalıştırılmakta, sağlık problemi olan birkaç personel için gerekli girişimin yapılmaması ‘mevsimlik işçi’ adı altında gerekli gereksiz yapılan partizanca istihdam ve bunun gibi birçok konu… Sağlık Bakanlığında bir otorite boşluğu mevcut.

Bunlar ortadayken ‘bugünler de geçer’ deyip, sessiz, tepkisiz kalarak zamana mı bırakacaksınız? Bu sözü verirken ilgili bakanlarınızla istişarede bulunmadınız mı? Ülkenin başbakanı olarak basın önünde verdiğiniz sözü tutamayacak olmanızın faturası olmayacak mı? Olmadı bu, hiç olmadı, yakışmadı.”

“KLAVYE ŞOVALYELERİ…”

Açıklamada bazı basın mensupları da eleştirilerek, ailelerinden uzak hastanelerde ek mesai çalışmak zorunda bırakılan sağlık çalışanlarının hak ettiklerinin karşılığını aramalarının ‘paragöz’ gibi nitelendirilmesine tepki gösterildi.

Bu tür ifadelerin bazı “klavye şövalyelerinin” karakterini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, zorla ek mesai çalıştırılan sağlık çalışanlarının ocak ayından beri ödenmeyen yasal haklarını aramalarının suç olmadığı vurgulandı.

“HÜKÜMETİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUZ”

Açıklamada, “Ülkede Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği bu dönemde koltuk kavgalarının başlamasını, yapılması gereken bir sürü iş varken, hükümetin ‘devam mı yeni bir hükümet mi’ çalışmalarının yapılmasını şiddetle kınıyor, hükümeti ciddiyete davet ediyoruz.” denildi.