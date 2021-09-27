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Kamu-Sen'den Ulaştırma Bakanı'na uyarı

Kamu-Sen , “Siyasi baskı ile posta dairesinde yer değiştirme girişiminde bulunması halinde” süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacaklarını belirtti..

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:45
Kamu-Sen'den Ulaştırma Bakanı'na uyarı

Kamusen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, “siyasi baskı ile Posta Dairesinde yer değiştirme girişiminde bulunması halinde” süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacakları konusunda uyardı.

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Kamusen Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir Posta Dairesi’nde devam eden personel sıkıntısının had safhaya ulaştığına işaret ederek, “Yaklaşık 2 yılı aşkındır Posta Dairesine yapılması gereken Posta Tevziatcısı memuru sınavının halen yapılmaması yükün bir o kadar daha artmasına yol açmıştır” dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonun açmış olduğu sınavın gününde ivedi olarak yapılması konusunda takipçi olacaklarını söyleyen Atan, “Son günlerde siyasilerin mevcut çalışanlar üzerinden siyasi baskı ile posta dairesinde yer değiştirme konusunda Bakan’a talepler gitmektedir. Bakan’a talebimizdir, böyle bir girişimde bulunması halinde süresiz grev dâhil her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bilginize getirir saygılar sunarım” dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2021 15:10
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