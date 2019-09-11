banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102058
ALTIN
276.154
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.0962
EURO
6.3207
3 yıldır kaçak yaşıyordu
3 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
banner306
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

KAMU'SEN'den Başbakan'a açık çağrı

Özgür Kıdrışlıoğlu: "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasası’nın gereğini uygulanarak müşavirlere görev verilsin"

KAMU'SEN'den Başbakan'a açık çağrı

Özgür Kıdrışlıoğlu: "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasası’nın gereğini uygulanarak müşavirlere görev verilsin"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:57
KAMU'SEN'den Başbakan'a açık çağrı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Başbakana açık çağrıda bulunarak, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasası’nın gereğini uygulayarak müşavirlere “görev verilmesini” talep etti.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yasa henüz tasarı aşamasındayken, uygulamada doğuracağı sıkıntıları defalarca örneklerle dile getirmiş olmalarına rağmen tasarının üzülerek yasallaşma sürecini izlediklerini belirtti. 

banner317
Kıdrışlıoğlu, aceleyle yapılmış ve mevkilerin gerektirdiği saygınlığı ortadan kaldıran, kamuya hizmet etmek bir yana, mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren ve kişi onurunu yok sayan bu değişiklik yasasının ortadan kaldırılmasını ve yasanın gereğini uygulayarak müşavirlere “görev verilmesini” talep etti. 

Önceki yasa da bu konuda açık ve net olmasına rağmen “görev verilmediği için” evinde oturan müşavir ordusunun özellikle maddi açıdan kambur oluşturduğunu savunan Kıdrışlıoğlu, “Bu sorunun çözülmesi için adım atılması kaçınılmazdı. Yasayı uygulayarak bu kişilere görev verilmesi, bilgi birikimlerinden devletin istifade etmesi gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik yasası ile yasama organımız maalesef sorunu çözmek yerine çok daha karmaşık bir hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıdrışlıoğlu, değişiklik yasası itibarıyla evlerinde oturan müşavirler, yine evlerinde oturmaya ve maaşlarını almaya devam ederken, yasadan sonra göreve getirilen kişilerin ise hükümetteki siyasilerin deyim yerinde ise “onlarla işi bittikten sonra” eski görevlerine “görevden alındıkları tarih itibari ile” geri gönderilerek onurlarının yok sayıldığını kaydetti.

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
KamusenBAŞBAKAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret etti
Başbakan Tatar İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret etti
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin Ağustos doluluk oranı yüzde 64 oldu
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin Ağustos doluluk oranı yüzde 64 oldu
Öztürk: “Yargının sorunlarını çözemeyen hükümetler devlete zarar veriyor“
Öztürk: “Yargının sorunlarını çözemeyen hükümetler devlete zarar veriyor“
Gönyeli’deki alt geçit yarın kapalı
Gönyeli’deki alt geçit yarın kapalı
Yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Kktc Engelliler Dayanışma Derneği Engelli İstihdamını Teşvik Eden Yasal Düzenlemede Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Etti
Kktc Engelliler Dayanışma Derneği Engelli İstihdamını Teşvik Eden Yasal Düzenlemede Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Etti
Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer’i kabul etti
Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer’i kabul etti
Akıncı: "Kıbrıs sorununda sonuca varmak için gerçek bir siyasi irade ve kararlılık gerekir”
Akıncı: "Kıbrıs sorununda sonuca varmak için gerçek bir siyasi irade ve kararlılık gerekir”
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri, Özçınar’ı Ziyaret Etti
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri, Özçınar’ı Ziyaret Etti
Çanakkale Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi kardeş şehir oluyor
Çanakkale Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi kardeş şehir oluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim