Kamu-Sen Başkanı Metin Atan bu olayın takipçisiyiz

KAMU-SEN BAŞKANI METİN ATAN BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Ergün YAHAT

Dipkarpaz'da bu sabah meydana gelen olay bu kadar da olmaz dedirtti. Dipkarpaz'da Bu sabah hastaneye ambulans ile balık ışırması bir hastayı Gazimağusa Devlet hastanesine götürmekte olan şöfer virajda karşı yönden gelmekte olan F.E isimli şahsın kulandığı araç ile yüz yüze geldi .Daha sonra F.E hasta taşıyan ambulansın önünü keserek, şoförü araçtan indirip tehdit etti.

İnsan hayatını hiçe sayan F.E isimli şahsa olayın polise intikal etmesiyle 2 bin TL ceza kesildi. Söz konusu şahıs tutuklanmadı.

METİN ATAN BU İŞİN TAKIPÇİSİYİZ

Kamu-sen başkanı Metin Atan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıların artık gerekli cezaları almaları gerektirmektedir burası dağ başımı sen dönecen ambulansın önünü kesip durduracan. Herhangi bir tutuklama olmaması , "Ya ambulanstaki hasta ölseydi ne olacaktı? Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Neden bu kişiye sadece para cezası kesildi? Neden tutuklanmadı? Görevi başındaki hasta taşıyan ambulans şoförünü kişisel husumetinden dolayı araçtan indirip tehdit ediyor. Böyle sorumsuzluk olamaz.Bence Sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıların artık bir son bulması gerekiyor dedi.