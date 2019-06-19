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Kamu-sen Başkanı Atan: “Liyakata göre atama yapın“

Kamu-sen Başkanı Atan: “Liyakata göre atama yapın“

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
Kamu-sen Başkanı Atan: “Liyakata göre atama yapın“

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, hükümet kurulalı üç hafta olmasına rağmen hala müdür ve müsteşarların atanmasıyla ilgili kararların alınamadığını belirterek, “Artık bu işlerin halledilip icraat yapılması lazım. Bu hafta umarım bunlar çözülür ve hükümet iş  yapmaya başlar" dedi.
Yazılı açıklama yapan Atan, UBP’nin çok fazla hükümet etmiş bir parti olduğunu o yüzden hükümetin tecrübe açısından bir sorun yaşayacağını düşünmediğini kaydederek, çözüm bekleyen çok sayıda sorun olduğunu, bir an önce sorunlara çözüm bulunması gerektiğini belirtti. 
Hükmete atamaları şeffaflık, tecrübe, liyakata göre yapması çağrısında bulunan Atan, “Dışarıda 120 müsteşar dururken hala yeni müsteşar yaratma çabası içerisindeler.Tabi ki her hükümet kendi çalışacağı ekibi seçmek ister fakat dışarıda kalan müsteşarların da tecrübeli oldukları bir gerçek.Onlar oturup maaş alacaklar diye, başka müsteşar yaratmaya çalışırsanız söylediklerinizi yapmıyorsunuz demektir” iddiasında bulundu. 
Kamuda verimin düştüğünü savunan Atan, kamu reformuna ilişkin yasanın geçirilmesi ve atamaların liyakata dayalı yapılması gerektiğini kaydetti. 
Atan, “Ek mesailerle ilgili ortaya çıkan 135 milyonluk maliyet çok fazla. Bunu nasıl asgariye indiririz bunların çalışması yapılmalı. Çalıştırıyorsan ödeyeceksin. Biz gerekli fedakarlığı daha öncede yaptık ve boyumuzun ölçüsünü aldık.Bu taraftan biz fedakarlık yaptık diğer taraftan partilere yapılan ödenekler artırıldı. Bu doğru değildi. Bundan sonra böyle adımlar atarken ince eleyip sık dokuyacağız. Önceki hükümetten gerekli fedakarlıkları göreceğiz ondan sonra üstümüze düşeni yapacağız. Zaten vergimizi ödüyoruz üstümüze düşenleri yapıyoruz. Bu ülkede vergiler doğru düzgün toplansa her hangi bir sıkıntı kalmayacak.” ifadelerini kullandı.
Atan, şöyle devam etti: 
“Bir diğer konu asayiş ve güvenlik. Adam çalıyor çırpıyor ve uçağa binip gidiyor. Dışişlerine tavsiyem Artık bu kimlikle geçişi kaldırın. Deniz aşırı ülkelerde kimlik kullanılmaz. Biz ayrı bir Cumhuriyetiz. Bunun kabullenilmesi lazım. Bizim kendi yasalarımız var.Türkiye bizim Anavatanımız fakat biz vilayet ve il değiliz. Cumhuriyet olmanın gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekiyor.”

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"POLİSİN MOTİVASYONU KALMADI"
Polisin motivasyonunu kaybettiğini savunan Atan, şunları kaydetti: 
“Genel Müdürümüzün bütün ekibini alıp mevcut sorunlarla ilgili bir basın açıklaması yapması lazım ve bütün sıkıntıları dile getirmesi lazım. Benim asayiş güvenliğimi kim sağlıycak bu ülkede. Adaleti, asayişimi kendim mi sağlayacağım. Teksas mı olacağız. İçişleri Bakanı sayın Soylu’yla bir protokol imzalandı. Artık bu protokol yürürlüğe konsun. Pasaport alınması çok zor olduğu için pasaportla giriş çıkış sağlanmalı. Ayrıyetten giriş çıkışlarda gelen kişinin nerde kalıcağı cebindeki parası sorgulanmalı ve ülkeye girmesi uygun görülürse geçişine izin verilmeli.İsteyen elini kolunu sallayarak bu ülkeye girememeli. 
Taşıma nüfus 400 bini aştı. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Hastaneler artık yetiştiremiyor.”
Hükümetin seçim hükümeti olduğunu savunan Atan, “Bir öncekinin çarklarında kırılmalar olduğu için bu hükümetin kurulduğu doğrudur. Bu hükümet umarım bazı atılımlar yapar ve halkın refah seviyesi artar” dedi. 

 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
Metin Atan
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