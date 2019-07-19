Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak adına verdiği zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gündür” dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Metin Atan, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren varoluş mücadelesinin 20 Temmuz 1974’te zaferle taçlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Mutlu Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının kaderi değişmiş, özgür ve bağımsız günlere kavuşulmuştur. Ne mutlu ki bugün özgürüz, güvendeyiz, kendi devlet çatımız altında anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe umutla bakıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, harekatın gerçekleştiği tarihe kadar azim, onur ve tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Kıbrıs Türk halkına ve bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimiz ile tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”

