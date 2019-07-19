banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102246
ALTIN
261.091
DOLAR
5.6386
STERLİN
7.0768
EURO
6.3347
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cezaevine gittiler
CEZAEVİNE GİTTİLER
Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak
ÇETİN 15 AY, KILINÇ 18...
banner306

Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”

Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak adına verdiği zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gündür” dedi. 

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

banner317
Atan, 20 Temmuz 1974’ün; “Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak adına verdiği zorlu mücadelenin taçlandırıldığı ve Rumların adada hâkimiyet kurmak amacıyla başlattığı ve fasılalarla sürdürdüğü Kıbrıs Türkü'nü yok etmeye yönelik planlı saldırıların son bulduğu gün” olduğunu vurguladı. 

Metin Atan, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren varoluş mücadelesinin 20 Temmuz 1974’te zaferle taçlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Mutlu Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının kaderi değişmiş, özgür ve bağımsız günlere kavuşulmuştur. Ne mutlu ki bugün özgürüz, güvendeyiz, kendi devlet çatımız altında anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe umutla bakıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, harekatın gerçekleştiği tarihe kadar azim, onur ve tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Kıbrıs Türk halkına ve bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimiz ile tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunar, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”
 

Son Güncelleme: 19.07.2019 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında seyredecek
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… Büsküvütçü: “kimseye Düşman Olmayacağız Ama Yaşananları Da Unutmayacağız”
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… Büsküvütçü: “kimseye Düşman Olmayacağız Ama Yaşananları Da Unutmayacağız”
Dışişleri Bakanı Özersay Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Özersay Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti
Basın Kartı Komisyonu 2019 Yılı Ara Dönem Toplantısını Bugün Gerçekleştirdi
Basın Kartı Komisyonu 2019 Yılı Ara Dönem Toplantısını Bugün Gerçekleştirdi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Mesaj Yayımladı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Mesaj Yayımladı
Başbakan Tatar yabancı parlamenterleri kabul etti
Başbakan Tatar yabancı parlamenterleri kabul etti
Meclis Başkanı Uluçay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan’ı Kabul Etti
Meclis Başkanı Uluçay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan’ı Kabul Etti
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim