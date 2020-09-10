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KAMU-İŞ’ten Taşeron Çalışanlarına Çağrı

Kamu-İş Sendikası, taşeron çalışanlarını örgütlenmeye çağırdı.

10 Eylül 2020 Perşembe 11:09
KAMU-İŞ’ten Taşeron Çalışanlarına Çağrı
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Kamu-İş Sendikası, taşeron çalışanlarını örgütlenmeye çağırdı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “SMG 45/2020” sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sendikalar Mukayyitliği tarafından Kamu-İş Sendikasına üye olup, KKTC’de özel şirketler tarafından KKTC kamu kurumları nezdinde çalışan tüm taşeron çalışanlarının sendikaya üyeliklerinin uygun bulunduğunu bildirdi.

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Bunun Kamu-İş Sendikası Yönetim ve İcra Kurulu ile Avukat Şefik Aşçıoğulları’nın mücadelesi sonucu elde edildiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Tüm taşeron çalıştırılan üye çalışanlarımızın hukuki, sosyal ve ekonomik hakları için her türlü mücadelemiz yasal zeminde devam edecek ve kaderleri iki dudak arasına sıkışmış bu çalışanlarımızın, Toplu İş Sözleşmesi hakları sağlanacaktır.

Sendikaya henüz üye olmayan taşeron çalışanlarını örgütlenmek üzere Kamu-İş Sendikasına bekliyoruz.”

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Son Güncelleme: 10.09.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Kamuİş Sendikası
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